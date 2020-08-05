Культура

Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих приступил к созданию документального фильма, посвященного Анастасиевской часовне в Пскове. К созданию проекта приглашен известный режиссер-документалист Валерий Шатин.

Премьеру фильма под рабочим названием «"Анастасия" – значит "Возрождение"» планируется приурочить к Дню рождения выдающегося деятеля мировой культуры, художника и мыслителя Николая Рериха (9 октября), по эскизам которого в 1913 году были созданы уникальные настенные росписи часовни.

Фильм создается Фондом на народные пожертвования в рамках благотворительной программы «Сохранение Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н.К. Рериха».