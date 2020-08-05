Культура

Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радио «Эхо Москвы» призвал помочь собрать средства на реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове.

«Представляете, часовня, которую построили по проекту архитектора Щусева (ну все знают – мавзолей, «Ленинка» и так далее), и роспись делали по эскизам Рериха. И она приходит в негодность. Вопрос всего 3 миллионов. Надо помогать», - высказался он.

«Тоже будем заниматься», - добавил Евгений Ройзман.

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Напомним, Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни.

Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи. Также местные власти выразили готовность помочь провести государственную историко-культурную экспертизу, археологические и геологические работы, обустройство электросетей и благоустройство территории. В случае, если в бюджете не найдут средств на эти работы, Фонд имени Е.И.Рерих продолжит сбор и на эти задачи.

Позже к сбору средств на реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове присоединился Фонд сохранения исторического наследия блогера Ильи Варламова «Внимание».