Культура

В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона»

В интернет-пространстве появилась запись новой поэтической прогулки с Ольгой Шрамко - методистом по научно-просветительской деятельности Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти своеобразные экскурсии, рассказы-размышления, подготовленные Ольгой Шрамко - великолепным, широко эрудированным специалистом, вдумчивым читателем и умным, отзывчивым собеседником, неизменно получают многочисленные благодарные отзывы посетителей «виртуального заповедника».

Новая работа Ольги Шрамко посвящена пушкинскому посланию, адресованному Ивану Козлову, поэту романтического склада, переводчику, автору знаменитого «Вечернего звона» - русского поэтического переложения из Томаса Мура. Как отметили в музее, это стихотворение («Певец! когда перед тобой / Во мгле сокрылся мир земной…») обычно не знакомо «среднестатистическому» читателю, но от этого не менее интересно и значимо.

В экспозиции дома-музея Пушкина в Михайловском, в столовой, перед окнами которой и начинает свою видео-экскурсию Ольга Шрамко, можно увидеть копию рукописи этого послания. Написано оно в здешних местах: под поэтическим текстом рукой Пушкина обозначены Михайловское и Арапово - деревенька, расположенная неподалеку. Экскурсия изобилует многими интереснейшими подробностями и тонкими наблюдениями над пушкинским текстом и над фрагментами из поэтических сочинений Ивана Козлова.



Кадр из видео-прогулки «Пушкин. Поэтическое послание И.И. Козлову»

Пройти на интернет-прогулку можно с любой из официальных страниц музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях. В заповеднике также отметили, что над роликом, который длится без малого сорок минут, работали сотрудники службы музейной информации Николай Алексеев и Денис Виноградов.