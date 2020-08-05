Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Учеба в Институте деловой карьеры
образование сегодня и завтра
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Карфаген на Рижском проспекте
Гонки по вертикали
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
 
 
 
ещё Культура 05.08.2020 13:410 В Волышово на воды: Инвесторы, которых нет 05.08.2020 21:070 В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона» 05.08.2020 19:395 Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню 05.08.2020 17:580 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции 05.08.2020 16:240 Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове 05.08.2020 15:360 О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 30.07.2020 11:1116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона»

05.08.2020 21:07|ПсковКомментариев: 0

В интернет-пространстве появилась запись новой поэтической прогулки с Ольгой Шрамко - методистом по научно-просветительской деятельности Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти своеобразные экскурсии, рассказы-размышления, подготовленные Ольгой Шрамко - великолепным, широко эрудированным специалистом, вдумчивым читателем и умным, отзывчивым собеседником, неизменно получают многочисленные благодарные отзывы посетителей «виртуального заповедника».

Новая работа Ольги Шрамко посвящена пушкинскому посланию, адресованному Ивану Козлову, поэту романтического склада, переводчику, автору знаменитого «Вечернего звона» - русского поэтического переложения из Томаса Мура. Как отметили в музее, это стихотворение («Певец! когда перед тобой / Во мгле сокрылся мир земной…») обычно не знакомо «среднестатистическому» читателю, но от этого не менее интересно и значимо.

В экспозиции дома-музея Пушкина в Михайловском, в столовой, перед окнами которой и начинает свою видео-экскурсию Ольга Шрамко, можно увидеть копию рукописи этого послания. Написано оно в здешних местах: под поэтическим текстом рукой Пушкина обозначены Михайловское и Арапово - деревенька, расположенная неподалеку. Экскурсия изобилует многими интереснейшими подробностями и тонкими наблюдениями над пушкинским текстом и над фрагментами из поэтических сочинений Ивана Козлова.


Кадр из видео-прогулки «Пушкин. Поэтическое послание И.И. Козлову»

Пройти на интернет-прогулку можно с любой из официальных страниц музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях. В заповеднике также отметили, что над роликом, который длится без малого сорок минут, работали сотрудники службы музейной информации Николай Алексеев и Денис Виноградов.

Теги: #пушкинский заповедник #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 150 человек
05.08.2020, 21:250 В Псковской области на начальника пожарной части завели уголовное дело за просьбу поделиться премией 05.08.2020, 21:190 До 26 градусов прогреется воздух 6 августа в Псковской области 05.08.2020, 21:070 В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона» 05.08.2020, 20:520 Псковские спортсмены с инвалидностью вернулись с соревнований со множеством наград
05.08.2020, 20:462 14 молодых псковичей стали членами партии «Единая Россия» 05.08.2020, 20:380 В Музее спорта Псковского края открылась выставка «Олимпийское звонкое эхо» 05.08.2020, 20:380 В Псковской области продолжаются обучающие семинары по подготовке к единому дню голосования 05.08.2020, 20:251 В сочинском поселке медведи загрызли 11-летнего мальчика
05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе 05.08.2020, 20:061 Псковские пограничники выявили груз с 10 тоннами контрафактного мяса 05.08.2020, 19:550 В ряде деревень Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО 05.08.2020, 19:440 В Псковской области на госгранице задержаны 29 нарушителей ограничительных мер
05.08.2020, 19:395 Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню 05.08.2020, 19:230 Три контейнера установил регоператор в деревне Псковского района 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 19:020 Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей
05.08.2020, 18:570 Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове 05.08.2020, 18:420 Школьный музей в Плюссе стал призером всероссийского конкурса 05.08.2020, 18:360 Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
05.08.2020, 18:180 Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин 05.08.2020, 18:100 «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа 05.08.2020, 17:580 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции 05.08.2020, 17:540 Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60%
05.08.2020, 17:432 Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 17:310 Великолучанка доверилась мошенникам и потеряла почти 340 тысяч рублей 05.08.2020, 17:250 «СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова
05.08.2020, 17:251 Строительный мусор в контейнере для крупногабаритных отходов может повредить спецтехнику 05.08.2020, 17:211 Клишас анонсировал финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса 05.08.2020, 17:164 До 8 млн рублей потратят на проект реконструкции «таблетки» под театр кукол 05.08.2020, 17:090 Минздрав предлагает изменить состав наборов для оказания скорой помощи
05.08.2020, 17:010 Знаменитый звездопад можно увидеть в Псковской области после 13 августа 05.08.2020, 16:570 Псковские сотрудники УФСИН оказали помощь приюту для бездомных животных 05.08.2020, 16:453 В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу 05.08.2020, 16:380 В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов
05.08.2020, 16:240 Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове 05.08.2020, 16:120 Руководитель профсоюзной первички рассказал, как соблюдаются права работников «Псковпассажиравтотранса» 05.08.2020, 16:031 Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:550 Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020»
05.08.2020, 15:416 Псковичи продолжают парковаться возле контейнерных площадок, преграждая путь мусоровозам 05.08.2020, 15:360 О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте 05.08.2020, 15:140 Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей
05.08.2020, 15:060 Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге 05.08.2020, 14:590 В Псковской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы 05.08.2020, 14:570 Начинается трансляция онлайн-встречи памяти отца Павла Адельгейма 05.08.2020, 14:520 Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2
05.08.2020, 14:441 Палкинский район лидирует по урожайности зерновых в регионе 05.08.2020, 14:382 Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским 05.08.2020, 14:250 Кому в Псковской области работать хорошо. ИНФОГРАФИКА 05.08.2020, 14:140 «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО
05.08.2020, 14:000 Юные спецназовцы ознакомились с работой служебных собак 05.08.2020, 13:510 Дмитрий Месхиев: У нас есть шанс на победу в «Золотой маске» 05.08.2020, 13:480 Директор Гдовского «Центра досуга и культуры» оштрафована за прием на работу бывшего служащего 05.08.2020, 13:420 Отцу Павлу Адельгейму предлагали подарить оружие для самозащиты
05.08.2020, 13:410 В Волышово на воды: Инвесторы, которых нет 05.08.2020, 13:400 Дмитрий Месхиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля 05.08.2020, 13:360 Отказ от очного образования стал бы неэффективной мерой, считают в Минпросвещения 05.08.2020, 13:353 Псковичи жалуются на недостаточное освещение в центре города
05.08.2020, 13:230 Павел Адельгейм предчувствовал свою смерть - друг священника 05.08.2020, 13:150 Ввоз 14 тонн огурцов и перцев запретили на границе в Псковской области 05.08.2020, 13:040 В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих 05.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым
05.08.2020, 12:530 Владимир Шаронов: Отец Павел Адельгейм в каждом человеке видел Христа 05.08.2020, 12:523 Досрочную пенсию за стаж получили 65 псковичей 05.08.2020, 12:410 В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими 05.08.2020, 12:387 Олег Брячак: Изменений никаких нет, все у нас в порядке, работаем по плану
05.08.2020, 12:340 Гдовичи просят власти сохранить Центр помощи детям в поселке Ямм 05.08.2020, 12:291 На сентябрьские выборы «Единая Россия» выдвинула 1154 кандидата 05.08.2020, 12:220 Свыше 180 медработников заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии 05.08.2020, 12:130 Дмитрий Месхиев выскажет «Особое мнение» о будущем театральных проектов и фестивалей в Псковской области
05.08.2020, 12:041 Михаил Ведерников - новому комдиву: Уверен, вашими трудами слава 76-й дивизии будет многократно преумножена 05.08.2020, 11:550 Антимонопольщики не установили признаков сговора при закупке аппаратов ИВЛ в Псковскую горбольницу 05.08.2020, 11:490 Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах 05.08.2020, 11:420 Сбербанк запускает проект «СберРядом» для малого бизнеса и частных клиентов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.