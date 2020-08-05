Культура

На виртуальную выставку живописи Сергея Репина приглашает музей-заповедник «Михайловское»

Небольшую цифровую выставку картин петербургского художника Сергея Репина предлагает сегодня подписчикам и посетителям своей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Сергей Репин. Листопад (1988). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, жизнь и творчество этого мастера — члена-корреспондента Российской Академии художеств, профессора монументальной живописи в знаменитой «Репинке», заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР — прочно связаны с псковскими пушкинскими местами. Еще будучи студентом, он приезжал в музей на художественную практику; затем, став преподавателем, уже сам руководил своими студентами-практикантами. Не удивительно, что на многих его полотнах запечатлены пушкинские «подвижные картины»: Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь, Сороть и Луговка…

Сергей Репин. Тригорское. Банька (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Значительная часть пушкиногорских работ Сергея Репина сейчас находится в собрании музея; их активно используют в различных экспозиционных и издательских проектах. Силами «Михайловского» в серии «Святогорская галерея» в свет выходили репродукции его произведений — в виде художественного альбома в обычном его формате и на CD-диске. Кроме того, в Пушкиногорье не раз с успехом проходили персональные выставки мастера.

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Сегодняшняя виртуальная выставка работ Сергея Репина приурочена ко дню рождения художника, уточнили в музее.