Культура

Названы самые читающие российские города

Электронные и аудиокниги больше всего читают и слушают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, самый активный книголюб, на счету которого более двух тысяч прочитанных и прослушанных произведений за год, живет в Ангарске, свидетельствует аналитика книжного сервиса MyBook.

В преддверии Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа, сервис по подписке проанализировал данные за последний год и составил рейтинг самых читающих городов России. Всего было охвачено более 800 тысяч профилей пользователей, сообщает РИА Новости.

«В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар, на четвертом месте расположился Новосибирск, а на пятом - Екатеринбург», - рассказали в пресс-службе сервиса в пятницу.

Согласно аналитике, в Москве за прошедший год больше всего читали и слушали бестселлер Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», в Санкт-Петербурге чаще открывали электронную книгу «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и слушали аудиоверсию «Все хреново» того же автора, а в Краснодаре читали «Привычку быть счастливым» Алекса Байхоу и слушали «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса.

«Самый главный книголюб, по версии сервиса, живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2300 книг. Немного отстает от ангарчанина москвич, на его счету 2 057 произведений. На третьем месте оказался житель Казани с результатом в 1487 книг», - рассказали в сервисе.