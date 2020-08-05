Культура

Год реставрации ожидает церковь Михаила Архангела на берегу Чудского озера

Церковь Михаила Архангела XV века, расположенную в деревне Кобылье Городище Гдовского района на берегу Чудского озера, отреставрируют до 31 августа 2021 года. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото из конкурсной документации

Церковь находится на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с Ледовым побоищем». Она поставлена недалеко от Вороньего камня, легендарного места битвы князя Александра Невского с тевтонскими рыцарями в 1242 году.

Церковь Михаила Архангела, далеко просматриваемая со стороны озера, служила ориентиром - маяком на торговом пути «из варяг в греки».

Схема из конкурсной документации

Специалисты отмечают, что конструктивные и архитектурные формы древней церкви позволяют считать ее первоклассным памятником псковской архитектуры XV века - единственным памятником с сохранившимся восьмискатным покрытием.

Фото из конкурсной документации

В ныне существующую композицию церкви вошли древний четверик 1462 года, придел и колокольня, сооруженные в 1854 году, и крытая на два ската паперть (дата строительства неизвестна).

Фото из конкурсной документации

Заказчик проведения работ - ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Начальная (максимальная) цена контракта - 47 млн 362 тысячи 341 рубль.

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Заявки на участие в конкурсе в электронной форме по определению подрядной организации принимаются до 21 августа. Заявки рассмотрят 25 и 28 августа.