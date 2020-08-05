Культура

Городищенская библиотека начала проводить «нескучные выходные»

В Городищенской модельной библиотеке стартовал новый проект «Нескучный выходной в библиотеке», пишут «Островские вести». В рамках его реализации родители с маленькими детьми смогут проводить семейный досуг активно, интересно и познавательно.

На первую встречу пришли молодые родители с дошколятами, готовые принять участие в играх и конкурсах. На свежем воздухе, во дворе библиотеки, по ролям разыгрывали русские народные сказки «Теремок» и «Репку», приобщались к фольклору, отгадывали загадки, проводили игры с использованием природного материала.

Как отметила библиотекарь Татьяна Федорова, последующие встречи будут не менее интересными. Гостей ждут встречи с кукольницами, мастер-классы по изготовлению игрушек, книжный развал «Рецепт хорошего настроения», громкие чтения сказок, уроки доброты, ярмарки книг и игрушек.