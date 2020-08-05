Культура

Михаил Ведерников: Консервация Волышово защитит тех, кто пытается посещать усадьбу

Осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова Волышово в Порховском районе. Такую информацию обнародовал с воем видеобращении к жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников. По его словам, на графском доме будет обновлена кровля, закрыты входы и окна, территория будут ограждена.

«Учитывая состояние объекта, эти меры защитят не только сам памятник, но и тех, кто в настоящий момент пытается бесконтрольно посещать аварийную усадьбу, - выразил уверенность глава региона. - Дальнейшее развитие комплекса будет зависеть от федерального центра».

Михаил Ведерников сообщил, что на реконструкцию усадьбы, являющейся объектом культурного наследия федерального значения, нужно около 6,5 млрд рублей.

«Конечно, это задача не регионального, а всероссийского масштаба, - считает Михаил Ведерников. - Мы со своей стороны будем готовы принять участие в разработке концепции использования объекта при появлении потенциального инвестора».

Два года назад тлеющий окурок, оставленный подростком на чердаке усадьбы, привел к масштабному пожару. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. После того, как выяснилось, что виновником возгорания является несовершеннолетний, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. На его родителей был составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.