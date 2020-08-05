Культура

Михаил Ведерников: Сето – гостеприимные и гордые люди

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представителей коренного малочисленного народа сето с международным днем коренных народов мира. Большая часть сето живет на территории Печорского района, в конце августа они регулярно собираются на праздник «Сетомаа. Семейные встречи», где проходят выбора короля или королевы с полномочиями на год.

«Сето – оптимистичные, дружелюбные, гостеприимные и вместе с тем гордые люди, которые через века бережно пронесли свою обособленность и самобытность.

Каждый из них является хранителем уникальной культуры, языка, обрядов и традиций, - написал Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм». - Радует, что сето открыты миру, приглашают гостей и туристов, развивают музей в Сигово, проводят фестивали и активно участвуют в общественной и культурной жизни региона».

Глава региона отметил, что администрация Псковской области будет и дальше поддерживать древние традиции сето. Он подчеркнул, что общая обязанность – сохранение и защита «поистине всенародного культурного достояния, часть из которого входит в список наследия ЮНЕСКО».

Представителям народа он пожелал сил и крепкого здоровья.

Сето были включены в список коренных малочисленных народов в 2010 году.