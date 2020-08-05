Культура

Усадьбы композитора Римского-Корсакова в Плюсском районе атакует борщевик

Усадьбы композитора Н.А. Римского-Корсакова Любенск и Вечашу атакует борщевик. Об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на жительницу Пскова, которая пожаловалась в редакцию.

«Я просто в ужасе. В Любенске есть большой яблоневый сад, трава в нем скошена, музейные работники стараются держать территорию в порядке. Но новые ростки борщевика уже вылезли после очередного покоса, и такие, что страшно гулять по саду, - рассказала она. - А что творится вокруг усадеб! Я столько борщевика в жизни не видела. Огромный, трехметровый, стоит по дороге из Вечаши в Любенск. Позорище».

По словам псковички, один из псковских экскурсоводов именно из-за борщевика отказался возить группы в усадьбы. «И это очень обидно. За усадьбами ухаживают, здесь работают прекрасные люди. Но им одним с засильем сорняка не справиться», - резюмировала туристка.

Напомним, мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова находится в Плюсском районе. В ее состав входят два комплекса – бывшие имения Любенск и Вечаша.