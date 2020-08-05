Культура

Со страницы «Михайловского» в соцсети можно отправиться в пушкинское путешествие «по всей Руси»

Вид сельца Михайловского в Псковской губернии вошел в видео-галерею «По всей Руси», подготовленную в медиа-центре Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, на Мойке, 12. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который давно и плотно сотрудничает с ВМП.

Небольшой, менее чем трехминутный ролик знакомит виртуальных музейных посетителей с 24 произведениями живописи и графики. На них запечатлены виды тех мест, где бывал Пушкин - а «не выездной» поэт в своих путешествиях по России, в том числе, и в годы ссылки, проехал более 34 тысяч верст.



Кадр из видео-галереи «По всей Руси»

На полотнах, гравюрах и литографиях, акварелях, в том числе и с использованием карандаша, туши или железо-галловых чернил, можно увидеть Москву и Петербург, какими они были при Пушкине и почти совершенно неузнаваемые для современного человека. Перед глазами зрителей проходят также Царское Село, берег Чёрного моря, Тверь и Нижний Новгород, Киев и Тифлис, Кавказ и Крым, Михайловское и Болдино, Оренбург и Казань, проч.

Бóльшая часть этих работ выполнена в пушкинское время, то есть в первой половине XIX века. Здесь есть картины признанных мастеров — таких как И. Айвазовский, С. Госсе (с оригинала А. Тона), Ф. Алексеев, Н. Чернецов, проч.; с ними соседствуют произведения безвестных авторов, не менее ценные, даже как документ эпохи. Михайловское в галерее представлено знаменитой гравюрой П. Александрова с рисунка псковского землемера Иванова (1837 год).

И только два архитектурных пейзажа из этого художественного «путешествия по всей Руси» созданы уже в ХХ столетии. Это рисунок гуашью Бориса Берендгофа, запечатлевший Болдино в 1957 году, и разбитый дом в Полотняном Заводе, имении Гончаровых, каким в 1942-м его увидел и зарисовал акварелью и карандашом знаменитый Лев Бруни, русский и советский художник-авангардист, иллюстратор и военный корреспондент.

«Пройти» в видеогалерею можно с официальных страниц Всероссийского музея А.С. Пушкина и музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».