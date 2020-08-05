Культура

Выставка «Так начиналась война» открылась в островском Военно-историческом музее

В Военно-историческом музее-заповеднике Острова проходит временная выставка «Так начиналась война…». Она посвящена событиям июня-июля 1941 года на Островском направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны Остров стал прифронтовым, а затем и фронтовым городом. 28-29 июня 1941 года по городу начала наносить бомбовые удары немецкая авиация. Со 2 по 11 июля шли серьезные бои на территории Островского укрепрайона «Линии Сталина», в городе Острове и его окрестностях. О масштабах боев за Остров можно судить по таким данным: за несколько дней боев на подступах к городу враг потерял 140 танков и бронемашин, много живой силы. Только за 6 дней боев наша авиация провела почти 700 боевых вылетов и сбросила на врага около 4 тыс. бомб.

На выставке представлены фотокопии ранее не выставлявшихся фотографий бойцов и офицеров подразделений Красной Армии, принявших бой на территории Островского района в 1941 г., личные вещи командира 163 МСД генерал-майора И.М. Кузнецова и удостоверения к наградам командира 25 ТП 163 МСД полковника А.М.Хасина.

Также, согласно воспоминаниям, еще в конце июня 1941г. в Островском и Сошихинском районах были созданы истребительные батальоны из представителей партийного актива и комсомольцев. Их численность достигала 200 человек.

Впервые посетители могут увидеть фотокопии фотографий командиров и бойцов 118 Островского и 161 Сошихинского истребительного батальонов, имена которых удалось установить, и наградные документы и личные вещи Ф.А. Цветкова (в 1941г.- комиссар Островского истребительного батальона, впоследствии - активный участник партизанского движения на Псковщине).