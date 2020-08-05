Культура

Кинозрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории

Британские кинолюбители определили актера, который лучше других справился с ролью Джеймса Бонда. Согласно результатам голосования, им стал 89-летний Шон Коннери. Об этом сообщает РБК со ссылкой на этом еженедельный журнал Radio Times, организовавший соответствующий опрос среди читателей.

Своим мнением поделились более 14 тыс. поклонников бондианы. В первом туре Шон Коннери опередил действующего суперагента Дэниэла Крэйга, который проиграл шотландцу с разницей 56% против 43%. В финальном раунде Коннери также обошел конкурентов со значительным перевесом — зрители отдали ему 44% голосов.

Второе место досталось Тимоти Далтону, набравшему 32% зрительских симпатий. А замкнул тройку Пирс Броснан, которого выбрали 23% участников голосования. Помимо уже названных актеров, в фильмах о секретном агенте британской спецслужбы сыграли австралиец Джордж Лэзенби и британец Роджер Мур, которые тоже претендовали на звание лучшего исполнителя роли.

Именно Шон Коннери стал первым Джеймсом Бондом, появившимся на экране в 1962 году. За следующие девять лет оскароносный актер снялся в шести фильмах саги: «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Операция "Шаровая молния"», «Живешь только дважды» и «Бриллианты навсегда», а в 1983 году вновь вернулся к роли в фильме «Никогда не говори "никогда"».

Ранее стала известна дата премьеры новой части бондианы, перенесенной из-за пандемии коронавируса. Британские зрители смогут увидеть фильм «Не время умирать» уже 12 ноября, американцы — 20 ноября. О том, когда премьера будет в России, пока не сообщается. По сюжету, агенту 007 предстоит спасти похищенного ученого и одолеть загадочного злодея, в руках которого находится опасное технологическое оружие. Известно, что саундтрек к фильму записала Билли Айлиш.