Культура

Псковские творческие коллективы приглашают к участию в акции «София – 2020»

Псковские самодеятельные певческие и танцевальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители приглашаются к участию во Всероссийской сетевой акции «София – 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

VI фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» продлится до 31 октября. Мероприятие пройдет в интернете, в режиме всероссийской сетевой акции.

Для участия приглашаются самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, классической и народной музыки из малых городов и сел России.

Участие в фестивале бесплатное. Победители будут объявлены 1 ноября. Вся информация о конкурсе фестиваля, ходе его подготовки и проведении публикуется на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси - www.vmgf.ru