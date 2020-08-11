Культура

Картину художника из Пушкиногорья представляют на выставке одного предмета в Петергофе

Виртуальную выставку одного предмета - картины пушкиногорского художника Бориса Козмина «Зимние сумерки. Святогорский монастырь. С.С. Гейченко» (1987) - подготовили в библиотеке Петергофа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», с которым библиотека, четыре года назад получившая имя первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», давно и плодотворно сотрудничает.

Представляет выставку в кадре почетный работник общего образования Российской Федерации, библиотекарь Центральной районной библиотеки имени С.С. Гейченко в составе Центральной библиотечной системы Петродворцового района Санкт-Петербурга Маргарита Агеева.

Достаточно долгий, без малого 18-минутный ролик начинается с повествования о художнике - первом и многолетнем хранителе мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» Борисе Козмине, в том числе и о том, как непросто он шел к работе в Пушкинским Заповеднике, об его отношениях с Гейченко (по воспоминаниям Бориса Михайловича), о написанных им книгах. Разумеется, есть здесь рассказ и о собственно полотне - с историей появления его в библиотеке и акцентом на некоторые содержательные детали художественной композиции. Важным контекстом для этой презентации становится информация и о самом музее-заповеднике «Михайловское», и даже о памятнике блаженному пастушку Тимофею, недавно поставленному в Святогорье.

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Познакомиться с виртуальной выставкой, подготовленной в библиотеке имени Гейченко, можно на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте», уточнили в музее.