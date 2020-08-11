Псковичей приглашают на органные экскурсии-концерты в Печоры

Псковичей и гостей региона приглашают на органные экскурсии-концерты в лютеранской церкви Святого Петра, на которые можно предварительно записаться. Исполняет и рассказывает Денис Маханьков.
По его словам, слушатели программы смогут узнать об истории лютеранской церкви Св. Петра и ее духовом органе. Но, конечно, основной будет музыкальная часть. Акустика церкви идеально подходит для органа, его звучания, а при малом числе слушателей она становится еще ярче, раскрывается для нас во всей своей полноте.
Экскурсии-концерты состоятся:
Записаться можно позвонив по телефону +7 911-399-70-96.
Рекомендуемая сумма пожертвования от 250 рублей.
Музыкальная программа построена максимально разнообразно в стремлении показать наибольшее число национальных органных школ и разных эпох в органной музыке.