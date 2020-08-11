Культура

Монтаж гримерной начался в Зеленом театре Пскова

Монтаж мобильной гримерной для творческих коллективов начался в Зеленом театре Пскова, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

«Гримерная оборудована зеркалами, столешницами, системой кондиционирования и отопления, - рассказал он. - Уже в ближайшее время планируется монтаж второй гримерной с дополнительными удобствами, которую, в том числе, можно будет использовать принимая в Зеленом театре более именитых артистов».

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Работы по реконструкции Зеленого театра стали возможны благодаря поддержке губернатора региона, напомнил Александр Коновалов.