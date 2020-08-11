Культура

Стихи поэтов ХХ столетия будут звучать сегодня на поэтическом вечере в Михайловском

Цикл летних творческих вечеров «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня продолжат программой «Слово о Пушкине». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, устроители поэтических чтений планируют в этот раз читать стихи поэтов ХХ столетия: Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Булата Окуджавы, etc.



Николай Предеин. Из серии графических миниатюр на пушкинскую тему. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что по традиции, правом голоса на «Литературных пятницах» обладают не только сотрудники «Михайловского» и приглашённые чтецы, но и зрители, если они хотят познакомить собравшихся со своими любимыми поэтическими опусами. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского Заповедника рассказали, что эта программа вызывает особый интерес у туристов, которые приехали в Святогорье накануне выходных, на несколько дней, а также у местных жителей и дачников из северной столицы, и всегда проходит в очень теплой, камерной обстановке.

«Литературные пятницы» неизменно проводят в «Льняном амбаре» - выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Начинают чтения всегда в 17.00. Потенциальным участникам программы в музее также напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и прочие правила, регламентирующие правила поведения в сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической ситуации.