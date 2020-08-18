Культура

Порховскую крепость отреставрируют до конца 2021 года

Ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Порховской крепости проведут до 25 ноября 2021 года. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фотография Марии Кривошеиной (Wikipedia)

Подрядной организации предстоит разобрать завалы в помещениях, провести реставрацию, консервацию, воссоздать бутовую кладку стен и башен, в том числе откосов, разобрать бойницы и гнезда, позднюю закладку проемов, законсервировать участки осыпания.

Помимо этого, предстоит провести монолитизацию расколотых блоков, инъектирование стен, докомпоновать утраченные камни из известняка, укрепить расслоившуюся кладку, воссоздать кладки зубцов стен из бутового камня.

Также специалисты воссоздадут и отремонтируют своды, деревянные стропильные конструкции куполов, шатров, глав, шпилей, в том числе обрешетки, заменят металлическое кровельное покрытие, воссоздадут деревянные настилы по сводчатым перекрытиям по старому образцу и проведут другие работы.

Предварять ремонт и реставрацию будут археологические работы.

Максимальная (начальная) цена контракта - 142 млн 374 тысяч 392 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет. Заказчик - ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Заявки для участия в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 1 сентября.

Памятник «Ансамбль Порховской крепости, XIV век» - главное историческое ядро, центральный архитектурно-градостроительный ансамбль Порхова. Крепость расположена в центральной части города, на правом берегу реки Шелони, и занимает площадь размером 16537 квадратных метров. Ансамбль включает: Никольскую, Среднюю и Малую башни, руины Псковской башни и стены.

С 1387 года Порховкая крепость – один из самых мощных форпостов Новгородской земли, успешно сдерживал натиск иноземных захватчиков. Крепость несколько раз осаждалась врагами, в XIV-XV веках после каждой осады велись модернизации и перестроения. На примере Порховской крепости можно наблюдать традиции крепостного зодчества доогнестрельного и огнестрельного периодов.

На сегодняшний день Порховская каменная крепость признана учеными уникальным по сохранности памятником новгородского фортификационного зодчества XIV-XV веков, она имеет огромную историко-культурную значимость. Крепостные стены и башни представляют собой одну из главных достопримечательностей Порхова.

Порховская крепость входит в число 15 наиболее популярных туристических объектов культурного наследия Псковской области. Ежедневно гости города знакомятся с историей древнего Порхова и крепостного строительства на примере этого памятника.