Культура

В канун нового учебного года Пскову представят «Детского Пушкина» Игоря Шаймарданова

В преддверии нового учебного года, на последней неделе летних каникул, в Пскове откроют выставку работ известного театрального художника Игоря Шаймарданова. Экспозиция называется «Детский Пушкин», и как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в нее вошло 30 картин, выполненных маслом на картоне, с использованием авторской техники процарапывания отдельных элементов изображения иглой. Напомним, что эту технику Игорь Шаймарданов изобрел, работая над «пушкинской серией» «Михайловские царапки», и далее активно использовал ее в многочисленных циклах-фантазиях о жизни поэта.

Пушкин Игоря Шаймарданова тоже идет в школу. Работа с афиши выставки «Детский Пушкин».

Замысел же «Детского Пушкина», по признанию самого художника, родился в результате сотрудничества мастера с московским домом-музеем В. Л. Пушкина на Малой Басманной в Москве. «Известно, сколь важна была роль дядюшки Василья Львовича в жизни будущего великого поэта, особенно в детстве и ранней юности Александра. Именно Василий Львович, сам не последний в России стихотворец, стал первым литературным наставником племянника, взял на себя хлопоты по его устройству в Императорский Царскосельский лицей, ввёл в столичные литературные круги. Не случайно и музей В. Л. Пушкина в значительной мере ориентируется на детскую и молодёжную аудиторию и темы, связанные с отрочеством и юностью А.С. Пушкина, для него важны чрезвычайно», - рассказали в пресс-службе Пушкинского музея-заповедника.

«Детский Пушкин» - выставка из двух частных коллекций: эти и некоторые другие картины Игоря Шаймарданова на сегодняшний день принадлежат Евгению Сафонову и Виталию Бухтоярову. Предполагается, что «Детского Пушкина», премьера которого состоится в Пскове, будут экспонировать и далее. Оба владельца нового живописного цикла в своё время были чрезвычайно впечатлены, побывав в музее-заповеднике «Михайловское».

Так Евгений Сафонов убежден, что стиль, который выбрал для популяризации жизни и творчества Александра Пушкина художник Игорь Шаймарданов - сердечная непосредственность с толикой иронии - только подчеркивает величие любимого поэта. А Виталий Бухтояров, солидаризируясь с товарищем, подчёркивает и некую «все-возрастность» великих творений, и свои человеческие обязательства, как он их сейчас понимает: «Пушкин - это детство со сказками, отрочество со школьной программой, романтическая юность с любовной лирикой. А дальше, взрослеешь и всё по кругу! В этом, наверное, и есть смысл жизни - передавать детям тёплое, доброе, настоящее и гениальное».

Напомним, что работы Игоря Шаймарданова - художника, которого равно своим считают Санкт-Петербург, Псков и Пушкиногорье - украшают собой как частные коллекции, так и многие государственные, в том числе, образцовые, музейные собрания. Среди последних - фонды Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге на Мойке, Государственного музея Пушкина в Москве на Пречистенке, Государственного музея-заповедника «Михайловское» в Пушкиногорском районе Псковской области, музея-квартиры.

Выставка «Детский Пушкин» откроется в понедельник, 24 августа, в 18.00 по адресу: Псков, улица Ленина, 1, выставочный зал Союза художников России. Работать она будет только до 1 сентября.