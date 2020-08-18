Культура

Фотовыставки Евгения Халдея «Знамя Победы» откроются в Изборске и Печорах

Выставка мастера фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 20 августа. Фотографии представлены в Доме купца Белянина (Изборск, улица Печорская, 39) и в выставочном павильоне Музея истории города Печоры (Печоры, улица Международная, 6), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Классик советского фотоискусства военных лет Евгений Халдей родился в 1917 году в Юзовке (теперь Донецк). Первый снимок он сделал в возрасте 13 лет камерой, которую собрал самостоятельно из двух картонных коробок и линзы от очков в качестве объектива. В 18 лет он начал работать фотокорреспондентом, печатался в украинских газетах, а вскоре его снимки стали появляться в московской прессе. Известность к нему пришла уже как к военному фотокорреспонденту в начале 1940-х годов.

С 1936 года Евгений Халдей работал корреспондентом «Фотохроники ТАСС». Он прошел долгий путь от Мурманска до Берлина, тысячи километров на кораблях, самолетах, машинах, танках, оленях и пешком по дорогам войны. Сотни метров отснятой пленки запечатлели Керчь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Кубань, Ялту, Севастополь, Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Германию, Потсдам, Нюрнбергский процесс, Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны.

Умение в портретном изображении передать характер, судьбу человека стало отличительной чертой творчества фотографа. Им созданы портреты советских военачальников, офицеров, солдат, летчиков и моряков - героев и простых тружеников войны.

По его фотографиям страна судила о всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал.

Из 80 прожитых им лет 65 лет Евгений Халдей посвятил фотографии. Он говорил, что всегда делал снимки «сердцем и душой», чтобы людям было интересно смотреть сегодня, завтра и послезавтра.

В экспозиции представлены 50 фотографий из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Выставочный проект организован при поддержке Министерства культуры России и общества «А-Я» (Санкт-Петербург).

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 до 20 сентября.