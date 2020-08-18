Псковский театр кукол возобновляет свою работу

Псковский областной театр кукол возобновляет свою работу, сообщила Псковской Ленте Новостей администратор театра кукол Ольга Кошелькова.
26 августа в 12:00 уже состоится первый спектакль «Бегемотик». «Это добрая и симпатичная история о том, насколько важно иметь друга (или друзей) и непременно быть кому-то нужным», - рассказала Ольга Кошелькова.
Открыта онлайн-продажа билетов. Также с 25 августа билеты можно приобрести в кассе театра (время работы - с 9:30 до 15:00).
Стоимость билета: 180 рублей в будние дни и 250 рублей в выходные дни.
Число зрительных мест в зале и, соответственно, билетов на каждый спектакль сокращено до пятидесяти (50). Зрители допускаются на спектакль при наличии защитной маски.