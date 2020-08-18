Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
Рецепт идеального вечера
Собираемся в школу!
Десантный взвод-2020
Резиновые сапоги: за и против
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
Медсправки Для водителей
 
 
 
ещё Культура 18.08.2020 11:570 Порховскую крепость отреставрируют до конца 2021 года 19.08.2020 16:370 Кинотеатр «Мираж Синема» в Пскове возобновляет работу с 20 августа 19.08.2020 16:080 Псковский театр кукол возобновляет свою работу 19.08.2020 15:000 Родовое имение Татищева в Новоржевском районе включено в перечень объектов культурного наследия 19.08.2020 11:100 Органный концерт состоится в Печорах 21 августа 18.08.2020 19:190 Фотовыставки Евгения Халдея «Знамя Победы» откроются в Изборске и Печорах
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4421 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 12.08.2020 23:448 Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский театр кукол возобновляет свою работу

19.08.2020 16:08|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной театр кукол возобновляет свою работу, сообщила Псковской Ленте Новостей администратор театра кукол Ольга Кошелькова.

26 августа в 12:00 уже состоится первый спектакль «Бегемотик». «Это добрая и симпатичная история о том, насколько важно иметь друга (или друзей) и непременно быть кому-то нужным», - рассказала Ольга Кошелькова.

Открыта онлайн-продажа билетов. Также с 25 августа билеты можно приобрести в кассе театра (время работы - с 9:30 до 15:00).

Стоимость билета: 180 рублей в будние дни и 250 рублей в выходные дни.

Число зрительных мест в зале и, соответственно, билетов на каждый спектакль сокращено до пятидесяти (50). Зрители допускаются на спектакль при наличии защитной маски.

Теги: #спектакль #искусство #театр кукол
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 293 человека
19.08.2020, 16:500 Попробовать себя в роли дизайнера или столяра предлагают псковским школьникам 19.08.2020, 16:400 Житель Пыталовского района порезал сожителя своей матери 19.08.2020, 16:390 График мешкового вывоза мусора изменится в Печорах с 1 сентября 19.08.2020, 16:370 Кинотеатр «Мираж Синема» в Пскове возобновляет работу с 20 августа
19.08.2020, 16:330 Облсовпроф приглашает семьи провести время на базах отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье» 19.08.2020, 16:251 В Острове пропал мужчина с татуировками по всему телу 19.08.2020, 16:100 Андрей Козлов не видит проблемы в наличии на псковском рынке египетского картофеля 19.08.2020, 16:080 Псковский театр кукол возобновляет свою работу
19.08.2020, 15:520 Красногородец предстанет перед судом за избиение своего знакомого 19.08.2020, 15:480 Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра 19.08.2020, 15:340 Псков вошел в ТОП-10 городов, где живут любители окрошки 19.08.2020, 15:200 Андрей Козлов: У меня нет конструктивного диалога с главой Пустошкинского района
19.08.2020, 15:100 Озвучена цена билетов на новые аттракционы в Великих Луках 19.08.2020, 15:000 Родовое имение Татищева в Новоржевском районе включено в перечень объектов культурного наследия 19.08.2020, 14:410 «Дом Советов» с Андреем Козловым. ВИДЕО 19.08.2020, 14:370 Назначен руководитель Опочецкого межрайонного следственного отдела
19.08.2020, 14:270 В Сбербанк Онлайн появились картины на тему будущего 19.08.2020, 14:160 До драк в экономическом комитете областного Собрания не доходит - Андрей Козлов 19.08.2020, 14:140 Великолучанка фиктивно прописала в своей комнате гражданина Белоруссии 19.08.2020, 14:050 3 млрд рублей направят на переобучение россиян, потерявших работу
19.08.2020, 14:000 Экобонусы зарабатывают псковские школьники в детских лагерях 19.08.2020, 13:520 В ГИБДД напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме 19.08.2020, 13:430 Доступность школ для маломобильных учеников проверили в Пскове 19.08.2020, 13:370 Андрей Козлов: Минсельхоз рассчитывает на Псковскую область
19.08.2020, 13:139 Беги, усатый, беги, или Беларусь-2020 19.08.2020, 13:090 Фестиваль «Другое искусство» отменен в Пскове 19.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 19.08.2020, 13:000 Пропавшего подростка разыскивают в Порхове
19.08.2020, 12:420 «Отелло» покажут псковским медработникам 8 сентября 19.08.2020, 12:320 Псковское отделение ЛДПР обжалует решение о снятии своего кандидата в областном суде 19.08.2020, 12:280 Впервые на конкурсе «Десантный взвод» команда Китая выступит на российских БМД-2 19.08.2020, 12:260 Почти 50 специализированных классов сформировали в Пскове
19.08.2020, 12:240 В Пскове может появиться уличный кинотеатр 19.08.2020, 12:170 В Кунье будут судить мужчину, избившего поленом сожительницу 19.08.2020, 12:150 ФОКОТ в Себежском районе появится до конца октября 19.08.2020, 12:021 Завершен ремонт участка дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры
19.08.2020, 11:440 Сегодня в Пскове будет перекрыт участок улицы Некрасова 19.08.2020, 11:360 Главврачу псковской психбольницы грозит штраф за нарушение санитарных норм 19.08.2020, 11:358 Новый «Электрон»: Александр Братчиков рассказал, что ждет псковский стадион 19.08.2020, 11:260 В Пскове завершилась приемка школ и детсадов к новому учебному году
19.08.2020, 11:230 Псковский театр драмы начнет работу с 4 сентября 19.08.2020, 11:181 Трубопровод меняют на улице Рокоссовского в Пскове 19.08.2020, 11:121 Псковское УФАС оштрафовало «Детский мир» за ненадлежащую email-рекламу 19.08.2020, 11:100 Органный концерт состоится в Печорах 21 августа
19.08.2020, 11:050 Руководителя плюсского МУП «Сервис» оштрафовали за невыплату зарплаты 19.08.2020, 10:560 Андрей Козлов расскажет о проблемах и успехах псковского села в программе «Дом Советов» 19.08.2020, 10:450 Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ 19.08.2020, 10:410 В Великолукском районе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб. ФОТО
19.08.2020, 10:390 На сотрудников администрации Локнянского района завели дело по факту злоупотребления полномочиями 19.08.2020, 10:320 Курс медицинской грамотности предлагают ввести в школах 19.08.2020, 10:280 Фотофакт: В Гдове замечена необычная утка 19.08.2020, 10:070 Пскович похитил алкоголь из магазина на улице Кузбасской Дивизии
19.08.2020, 10:000 «Гайд-парк» с Антоном Минаковым о грядущих выборах и ситуации в Белоруссии 19.08.2020, 09:570 Интерактив: Почему остановлен ремонт дороги до «Весны-80»? 19.08.2020, 09:461 Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово 19.08.2020, 09:250 Назначен новый прокурор Новоржевского района
19.08.2020, 09:200 Три лесных пожара произошло в Псковской области за сутки 19.08.2020, 09:150 Артиллерийский снаряд времен войны обезвредили в Псковском районе 19.08.2020, 09:130 Скидки на продукцию «Прасковья Молочкова» действуют в псковских «Магнитах» 19.08.2020, 09:095 Еще один дом в центре Пскова превращается в развалину. ФОТО
19.08.2020, 09:040 Регионам рекомендовали изучить возможность допвыплат учителям за ЕГЭ 19.08.2020, 09:020 Складированные дрова у больничной котельной в Гдове поджег неизвестный 19.08.2020, 08:490 Городской парк культуры и отдыха готовится встретить великолучан 19.08.2020, 08:370 Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
19.08.2020, 08:200 Медикам зачтут двойным стажем время работы с больными COVID-19 19.08.2020, 08:0113 Александр Нестерук рассказал об опасности бессимптомных носителей COVID-19 19.08.2020, 07:510 В Гдове несколько часов тушат пожар у больничной котельной. ФОТО. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа
19.08.2020, 07:320 Впервые за два года в России вырос оборот фальшивых банкнот 19.08.2020, 07:170 В Белоруссии обнаружили мертвым не подписавшего протокол члена избиркома 19.08.2020, 07:0314 10 случаев коронавируса выявлено в санатории «Гороховое озеро», 12 - в Псково-Печерском монастыре 18.08.2020, 23:450 Почти 22 млн человек в мире заболели коронавирусом
18.08.2020, 23:150 Отсутствие спасательных жилетов стало распространенным нарушением на псковских маломерных судах 18.08.2020, 22:430 Молодежный парламент при Псковском облсобрании присоединился к акции «Здравствуй, школа!» 18.08.2020, 22:225 Александр Козловский встретился с активистами районных отделений «Единой России» 18.08.2020, 22:176 «Когда закончите? Наберут сто дорог...»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.