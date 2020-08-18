Культура

Кинотеатр «Мираж Синема» в Пскове возобновляет работу с 20 августа

Кинотеатр «Мираж Синема» в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове возобновляет работу с 20 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Мираж Синема».

Кинотеатр откроется с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

На территории кинокомплекса в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. В залах выполнена шахматная рассадка и специальная разметка в фойе.

«После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. При входе в кинотеатр обязательно нужно надеть маску, при просмотре фильма маску можно будет снять», - добавили в пресс-службе.