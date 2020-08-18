Культура

Выставка классика советского фотоискусства открылась в Печорском районе

Директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская рассказала о сохранении исторической памяти в Печорах и Изборске.

Сегодня, 20 августа, в музее открывается выставка фотографий «Евгений Халдей. Знамя Победы», сообщила она на заседании тематического круглого стола, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В экспозицию вошли архивные снимки, известные всеми миру. Всего - более 50 фотографий.

В Изборске также открыта выставка живописи, посвященная началу творческого пути Петра Оссовского.

На территории усадьбы купца Белянина в Изборске работают два зала, в одном из которых хранятся материалы о Великой Отечественной войне, во втором - архивные документы, истории «детей войны», рассказы о жизни в оккупированном Изборске, что немцы устроили в крепости. Выставка сочетает много редких снимков, материалов, документов, отметила Наталья Дубровская. Каждый год, по ее словам, стало традицией выставлять к Дню Победы в Изборской крепости фотоматериалы, выставки, посвященной победителям.