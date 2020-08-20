Культура

Виртуальный концерт к Дню Государственного флага подготовлен для псковичей

Псковичи смогут посмотреть виртуальный концерт к Дню Государственного флага. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Центре народного творчества.

Специалисты центра народного творчества и Дновского районного культурного центра при поддержке комитета по культуре Псковской области создали виртуальную концертно-тематическую программу «Под флагом единым», посвященную Дню Государственного флага Российской Федерации.

Ежегодно 22 августа ЦНТ проводит областные культурные акции в районах области, посвященные этому празднику. В разные годы такие акции проходили в Порховском, Островском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Плюсском, Стругокрасненском, Пыталовском, Невельском районах. В этом году акция будет проходить в Дновском районе в дистанционном формате.

В программу вошли записи концертных выступлений 22 творческих коллективов и исполнителей области, обращение главы Дновского района Михаила Шауркина, сюжеты об истории и современной жизни Дновского района, документальные фотографии из неопубликованной книги «Штрихи истории ложатся на страницы» Сергея Егорова и фотографа Юлии Петровой. Ведущие программы — Кирилл Радион и Ирина Маяковская.

Виртуальную программу можно посмотреть или скачать на сайте Центра народного творчества.