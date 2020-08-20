Культура

В «Михайловском» начались августовские чтения «Во славу Руси ратной»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня начали работу традиционные, Михайловские Пушкинские чтения, приуроченные к очередной годовщине приезда поэта в псковское родовое имение, в так называемую северную ссылку в 1824 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Как сообщалось ранее, в нынешнем, проходящем под знаком 75-летия Великой Победы и 200-летия посещения Пушкиным Крыма году, тема чтения звучит так: «Во славу Руси ратной».

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С приветственным словом к собравшимся на конференции обратилась заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работы Людмила Тихонова. Пафос ее выступления был сведен к тому, что в новейшее время хранители академической культуры, сохраняя наши глубочайшие духовные традиции и наше национальное достояние, все чаще и чаще свершают своего рода ратные подвиги; при этом ратным полем оказывается вся Россия. Она напомнила собравшимся по-прежнему актуальные слова из пушкинской «Записки о народном образовании», написанной в Михайловском — о том, что дóлжно гордиться славою своих предков и о том, что, к сожалению, Россия все еще мало известна русским, рассказали в музее.

Напомним, что работа конференции рассчитана на два дня. В ее программу вошло 18 докладов и сообщений, посвященных разным вопросам искусствознания, подготовленных по архивным изысканиям и современным исследованиям жизни и творчества Пушкина, книжные презентации и так далее.