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Культура

Фестиваль «Музыка на воде» начинается в Пскове

21.08.2020 19:00|Псков

Фестиваль «Музыка на воде» начинается в эти минуты в Дендропарке на Мирожке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Карантин и связанные с ним ограничения на массовые мероприятия спровоцировали ажиотажный спрос на билеты. Ожидая этого, организаторы даже не делали акцент на рекламе фестиваля, понимая, что количество зрителей будет ограничено. В итоге они сообщили, что зрителей будет около тысячи.

Как рассказал художественный руководитель главный дирижер Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, открытие фестиваля посвящено барокко. Псковичи услышат произведения Баха, Тельмана, Вивальди, которые ранее не звучали в городе. В концерте примут участие столичные солисты. В частности, псковичи смогут услышать сопрано Лилии.

Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Пскове в формате трех концертов, следующие состоятся 22 августа и 12 сентября. 

Второй концерт будет посвящен музыке Европы. Зрители услышат Вагнера, Моцарта, Пуччини, ряд их наиболее ярких красивых сочинений. Солистами выступят полюбившиеся горожанам Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов.

Заключительный концерт, в котором примут участие солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, посвятят русской классике. Зрители услышат сцены и арии из опер Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова.

Добавим, что проведение фестиваля в Пскове стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ.

Теги: #фестиваль #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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