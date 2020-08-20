Культура

Тему пунктуации у классиков и интернет-пользователей затронули на Пушкинских чтениях

Роль современных компьютерных технологий обсудили сегодня на заседании традиционных августовских Михайловских Пушкинских чтений в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Рассказывая о работе семинара по рукописной текстологии в Институте русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук, доктор филологических наук Николай Перцов отметил, что современные компьютерные технологии значительно помогают исследователям старинных рукописей. И речь не только о собственно технической возможности увеличить тот или иной фрагмент листа или экспериментировать с графическими вариантами заполнения лакун, etc.

Говорил он среди прочего и об авторской пунктуации. Пять тире у Пушкина (такое встречается в стихотворении «Ответ анониму», уточнил участник чтений, секретарь семинара Василий Воробьев — от ред.) — не столько грамматический знак, но обозначение особой интонации, длительного молчания. А пушкинские многоточия «вмещают» в себя не только стандартные, современные три, но и четыре, а порой и более точек. Манера поэта «вольно» ставить пунктуационные знаки, отметил Николай Перцов, неожиданно перекликается с письменным мышлением интернет-пользователей, которые с легкостью изобретают новые знаки, смайлики, другое. И таких знаков, подхваченных от одного пользователя другим и уже в той или иной степени закрепившихся в традиции компьютерного письма, уже не десятки, а сотни.

В музее особо подчеркнули, что ведущий научный сотрудник института имени Виноградова Николай Перцов в нынешнем году приехал в «Михайловское» на чтения не как докладчик, а как слушатель. Круг слушателей на чтениях традиционно оказывается достаточно широким, рассказали в «Михайловском». В этом году, например, в их числе есть школьники и студенты (например, воспитанница издательского факультета московского Политеха Яна Савицкая, студент ПсковГУ Игорь Щеглов, старшеклассник из Северной столицы Евгений Жарких). Приехали на конференцию слушателями и преподаватели факультета экономики и управления Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича Надежда Васильева и Александр Степаненко. «Для нас очень важен этот разговор, потому что вопросы культуры — не последние в экономике», — убежден Александр Степаненко.

Напомним, что работа Михайловских Пушкинских чтений нынешнего года рассчитана на два дня и продолжится завтра. В программе конференции — 18 докладов и сообщений, посвященных разным вопросам искусствознания, подготовленных по архивным изысканиям, и современным исследованиям жизни и творчества Пушкина; книжные презентации и так далее. В музее-заповеднике напоминают, что стать слушателем чтений с правом голоса при обсуждении услышанного, может любой, кому интересны различные вопросы отечественной истории, культуры, литературы.