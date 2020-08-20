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Культура

Книгу о Спегальском представил на Михайловских Пушкинских чтениях директор Исаакиевского собора

22.08.2020 12:25|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 22 августа, в рамках августовских Михайловских Пушкинских чтений в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась презентация книги Ларри В. Котрена «Отверженный провидец» - о знаменитом псковиче, архитекторе, выдающем и реставраторе Юрии Спегальском, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Издание участникам конференции представил его научный редактор, автор предисловия к русскому изданию, уроженец Пскова, сейчас - директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге Юрий Мудров.

Как рассказал участникам конференции Юрий Мудров, место для нынешней презентации было выбрано не случайно: Спегальский, по сути, первым, сформулировал идею, философию восстановления музеев-заповедников.

Автор книги, отметил Юрий Мудров, - из Австралии, русист, некоторое время обучавшийся в США. В своё время Ларри Котрен побывал в Пскове, влюбился в наш город, чуть ли не грезил им. Услышав о Спегальском, о его великой и трагической жизни, начал собирать материал. Несколько лет назад книга «Отверженный провидец» вышла на английском языке в Австралии, основную часть для того, чтобы случилось русское издание, взял на себя Исаакиевский собор, с военной и послевоенной историей которого тесно связаны жизнь и творчество Юрия Спегальского.

Два экземпляра книги, которую рецензенты справедливо называют очень серьёзным и глубоким, и в то же время очень ярким исследованием, Юрий Мудров передал в дар Пушкинскому заповеднику.

В музее уточнили, что сегодня на чтениях ожидается ещё одна книжная презентация - свою монографию «Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России XVI-ХХ веков» представит в «Михайловском» Марина Пахоменкова, директор «Музея истории Новоржевского края» - филиала Псково-Изборского музея-заповедника.

Напомним, что работа Михайловских Пушкинских чтений этого года рассчитана на два дня. Планируется, что материалы конференции будут изданы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года.

Теги: #пушкинский заповедник #культура #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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