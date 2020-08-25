Культура

Выставка «Пушкинский образ» открылась в Михайловском

Выставку «Пушкинский образ» памяти выдающегося художника-графика и мастера иллюстрации Энгеля Насибулина открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию включили 74 работы.

Это произведения разных лет: офорты, рисунки тушью и акварелью — своего рода графические размышления над жизнью поэта и его поэзией и прозой, фантазии на михайловские темы и прочее.

Энгель Насибулин. Пегас (2004). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что Энгель Насибулин — уроженец Башкирии, петербуржец. Друг С. С. Гейченко, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», но главное — друг и соратник музея, в последние годы он проводил в Пушкиногорье все больше и больше времени. Здесь, в деревне Петровское, неподалеку от мемориальной усадьбы Ганнибалов, Энгель Насибулин построил дом, поставил часовню, много и вдохновенно работал. Этим летом художник ушел из жизни.

Добавим, что работы Энгеля Насибулина есть в собраниях многих пушкинских музеев России — в Москве и в Санкт-Петербурге, в Болдино, в Михайловском, а также в других государственных и частных собраниях. В канун пушкинского юбилея в 1998-1999 годах художник принимал участие в создании музея А. С. Пушкина в Нью-Йорке, а в 2006 году был главным художником XL Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском. Пушкинский заповедник неоднократно представлял работы мастера на выставках разного статуса, как в регионе, так и за пределами Псковской области и России, выпустил в свет несколько книг стихов Пушкина с иллюстрациями Энгеля Насибулина, а в 2006 году, в серии «Святогорская галерея» — альбом с репродукциями его графики.

Энгель Насибулин. Из «Болдинского цикла»: Вольный бег коней. Холера. Болдино. Пир воображения (1976). Из фондов Пушкинского заповедника

Планируется, что экспозиция «Пушкинский образ» будет работать в заповеднике, до конца сентября. Размещена она в мемориальной усадьбе «Михайловское», в выставочном зале («Льняной амбар»), вход в который традиционно свободен для всех жителей и гостей Святогорья.