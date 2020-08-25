Культура

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российского кино

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех причастных с Днем российского кино. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что российский кинематограф динамично развивается: растет количество и качество снимаемых фильмов, появляются новые имена талантливых режиссеров и актеров, все больше отечественных картин участвует в престижных кинофестивалях.

«Поэтому особенно приятно, что для киноиндустрии Псковская область по-прежнему представляет особый интерес благодаря природным ландшафтам, истории и удивительной архитектуре. Местные красоты активно осваивают режиссеры для съемок исторических и художественных фильмов. За последние годы здесь были сняты такие ленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», в этом году продолжаются работы над фильмами «Собор» и «Учености плоды». Эту тенденцию мы активно поддерживаем: принят закон о поддержке кинематографии в Псковской области, стартовала работа системы рибейтов, за три года открыты 9 кинозалов на базе культурно-досуговых учреждений области», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что жесткий режим ограничений первого полугодия стал серьезным испытанием не только для работников кинематографа и кинотеатров, но и для всех зрителей, которые были лишены любимого увлечения.

«Поэтому особенно важно и приятно, что сегодня, в праздник, у нас снова есть возможность погрузиться в живую атмосферу кино, которой многим из нас так сильно не хватало. От всей души поздравляю с Днем российского кино всех, кто работает в этой сфере, кто организовывает кинопоказы, кто остается по эту сторону экрана как благодарный зритель. Желаю новых творческих успехов и впечатлений, реализации интересных проектов и замыслов», - поздравил губернатор.