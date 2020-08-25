Культура

Организаторы концертов предупредили о возможном крахе концертной индустрии

Представители концертных организаций обратились в Роспотребнадзор и Минкультуры РФ с просьбой восстановить концертную деятельность в стране. По их мнению, если концерты не возобновятся в ближайшее время, индустрию ждет крах, передает «Интерфакс».

«Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так продолжаться не может. Мы профессионалы. Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах. Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест», - говорится в обращении представителей концертных площадок и организаторов концертов, распространенном в социальных сетях.

Авторы призывают публиковать это обращение в соцсетях с упоминанием аккаунтов Минкультуры РФ и Роспотребнадзора.

Напомним, концертная деятельность была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта. В июне замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что восстановление концертной деятельности ожидается не раньше сентября. При этом в Москве проведение концертов разрешили с 1 августа при соблюдении ограничений – в зале должно быть не более 3 тыс. посадочных мест и заполнены они должны быть не более чем на 50%.