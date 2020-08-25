Культура

Осужденных псковских колоний проверили на знание российского кинематографа

В исправительных колониях УФСИН России по Псковской области прошли культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня российского кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в частности, в исправительных учреждениях области среди осужденных были проведены викторины на знание лучших российских фильмов «Угадай кино». Помимо этого, участникам мероприятий рассказывали лекции об истории российского кинематографа.

Сотрудниками воспитательной службы были организованы кинолектории «Ретро», где транслировалась классика отечественного кино и лучшие видеофильмы, подготовленные студиями кабельного телевидения.

В целом в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области в культурно-массовых мероприятиях приняло участие более 1400 осужденных. По итогам викторин победители будут поощрены.