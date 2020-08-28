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Культура

10 млн рублей потерял Псково-Изборский музей из-за коронавируса

28.08.2020 13:33|ПсковКомментариев: 3

10 млн рублей потерял Псково-Изборский музе-заповедник из-за коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор музея Александр Голышев.

«Конечно, удар был незапланированный и очень неожиданный. 11 июля 2019 года мы стали объединенным музее-заповедником, отмечали недавно год, подводили итоги работы. После объединения старт наших музеев был очень удачным, но коронавирус очень здорово нам подкузьмил, - отметил гость студии. - До 10 млн доходов, которые мы недополучили, - оказались для нас большим ударом, но мы не сидели, сложа руки, занимались научно-методической деятельностью, разработкой новых экскурсионных маршрутов. То есть сотрудникам музея есть, чем заняться».

После того, как Псковскому музею разрешили проводить групповые экскурсии, он начал выходить на свои прежние обороты. «Хотя выпавшие доходы говорят о себе достаточно серьезно», - заметил Александр Голышев.

Говоря о значимых событиях года, он перечислил ввод в эксплуатацию Двора Постникова, открытие трех башен и продолжение строительства нового выставочного зала в Изборске. «Поэтому жизнь идет своим чередом, а испытания только укрепляют наш дух и возможности», - заключил директор объединенного музея.

Теги: #Псковский музей #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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