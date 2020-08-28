Культура

Александр Голышев рассказал, почему Псково-Изборский музей все еще не стал федеральным

Почему Псково-Изборский объединенный музей-заповедник все еще не стал федеральным, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор учреждения Александр Голышев.

Напомним, разговоры о необходимости получения музеем федерального статуса ведутся уже давно, но так и не воплощены в жизнь, несмотря на объединение Псковского и Изборского музеев-заповедников, которое было сделано, в том числе, для ускорения процесса получения нового статуса.

«Сменился министр культуры, директор департамента музеев. Плюс коронавирус, который заставил остановиться, посмотреть по сторонам и проанализировать ситуацию. Но на сегодняшний день цель однозначно поставлена... Надеюсь на скорейшее распоряжение правительства о включении нашего музея в реестр федеральных учреждений», - сказал Александр Голышев.

«Все понимают, что наш музей должен быть федеральным», - добавил он, отметив большую заслугу губернатора Михаила Ведерникова в решении вопроса о новом статусе музея-заповедника.