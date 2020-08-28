Культура

Александр Голышев усомнился в том, что псковичи достойны наследия своего города

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев усомнился в том, что жители Пскова достойны того богатого историко-культурного наследия, которым обладает их родной город. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Меня не покидает ощущение Ренессанса в реставрационной деятельности Пскова. Уровень работ - что-то неимоверное. Высочайший уровень исследований и в Поганкиных палатах, и во Дворе Постникова. Все время изменения вносились с листа. Открытие на открытии — это просто здорово», - отметил гость студии.

В то же время Александр Голышев задался вопросом, достойны ли псковичи того высокого наследия, которое имеют, «когда наши памятники не вызывают никакого интереса», когда происходят акты вандализма.

«Я часто думаю об этом и имею свой ответ. У нас так получается, что историко-культурное наследие не является какой-то органической частью активной городской среды, а если мы не учитываем потенциал, происходит деградация определенной части населения. А когда человек деградирует, его начинают раздражать какие-то красивые вещи — то афишу разорвут, то информационные стенды разобьют», - пояснил директор музея.

Он уверен, что «все это нужно пережить». «Кто здесь виноват? Прежде всего, мы, раз работаем с наследием, должны отвечать и за то, чтоб люди его воспринимали», - заключил Александр Голышев.