Александр Голышев усомнился в том, что псковичи достойны наследия своего города

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев усомнился в том, что жители Пскова достойны того богатого историко-культурного наследия, которым обладает их родной город. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Меня не покидает ощущение Ренессанса в реставрационной деятельности Пскова. Уровень работ - что-то неимоверное. Высочайший уровень исследований и в Поганкиных палатах, и во Дворе Постникова. Все время изменения вносились с листа. Открытие на открытии — это просто здорово», - отметил гость студии.
В то же время Александр Голышев задался вопросом, достойны ли псковичи того высокого наследия, которое имеют, «когда наши памятники не вызывают никакого интереса», когда происходят акты вандализма.
Он уверен, что «все это нужно пережить». «Кто здесь виноват? Прежде всего, мы, раз работаем с наследием, должны отвечать и за то, чтоб люди его воспринимали», - заключил Александр Голышев.