Культура

Директор Псково-Изборского музея ответил на вопрос о своем преемнике

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ответил на вопрос о своем преемнике.

Трудовой договор у директора объединенного музея истекает 25 декабря текущего года, но у него достаточно сил для того, чтобы продолжать заниматься музейным делом, заверил гость студии.

В то же время Александр Голышев заметил, что в Псково-Изборском музее «порядка 20 человек, которые закончили наш факультет по программе музееведения и охраны культурного наследия». «Не исключено, что кто-то из них и будет преемником». - резюмировал он.

Напомним, вся трудовая деятельность Александра Голышева - с 1971 года - связана со сферой культуры, охраны памятников, музейным делом. С 1984 года он являлся генеральным директором Псковского объединенного музея-заповедника, вновь возглавил музей в 2019 году. Дважды был председателем областного комитета по культуре: с декабря 2010 по апрель 2014 года и с 1994 года по февраль 2005 года. С 2014 года - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области. Профессор педагогических наук, доктор культурологии.