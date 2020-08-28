Культура

Три награды получил поэт из Невеля на международном литературном фестивале в Минске

Несколько наград получил поэт и писатель из Невеля Геннадий Синицкий на международном литературном фестивале «Славянская лира» в Минске. Об этом сообщается на сайте литературного фестиваля.

Так, Геннадий Синицкий награжден за выход в финал в номинации «Малая проза. Свободная тематика». Кроме того, он занял первое место в данной номинации.

В блице «Турнир поэтов» Геннадий Синицкий стал единственным победителем.

«Данный блиц предполагает лишь одного победителя. В конце концов, повторное выступление фаворитов помогло определиться с лучшим из лучших, и им стал российский гость Геннадий Синицкий», - отметили организаторы фестиваля.