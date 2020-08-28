Культура

Душевным и ярким назвал фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» псковский губернатор

Состоялся международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в музее-усадьбе в деревне Сигово. Об этом глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации праздник был закрыт для посещения зрителей и гостей из Эстонии. Но организаторы провели онлайн-трансляцию фестиваля, где можно было увидеть выступления творческих коллективов. Кроме того, в Псковскую область приехала делегация из Красноярского края, где живет небольшая община сето, которая по-прежнему не теряет связь с корнями. Фестиваль, как и всегда, получился очень душевный, яркий и интересный», - отметил губернатор.

Он поблагодарил организаторов за неукоснительное соблюдение ограничительных мер и выразил надежду, что в следующем году праздник пройдет в полноценном формате.