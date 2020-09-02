Культура

Псковский ансамбль «Солнышко» приглашает детей танцевать

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль "Солнышко"» объявляет набор детей с 5 до 7 лет на новый учебный год.

Занятия проходят в Доме детского творчества Пскова (ул. Кузнецкая, 33, остановка «Летний сад»).

Справки можно получить по телефонам (8112)73-99-21, 73-99-16.

Добавим, что ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а в 2017 году отметил свое 35-летие.

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В настоящее время ведется набор и в другие коллективы и кружки Дома Детского творчества. Все подробности - на странице ДДТ во ВКонтакте.