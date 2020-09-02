Культура

Почти 200 школьников побывали в День знаний в Пушкинском заповеднике

Почти 200 пушкиногорских школьников побывали вчера на экскурсиях, выставках и кинопросмотре в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Участниками традиционной программы «День знаний с Пушкиным» в этом году стали учащиеся средних и старших классов Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Разные классы отправились на экскурсии по Святогорскому монастырю, мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» и на специальную тематическую пешеходную экскурсию «Исторический центр и улицы поселка Пушкинские Горы».

Учеников 7 и 9 классов также познакомили с экспозиционными проектами «Графика Владимира Алексеева» и «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной флоры...». В интерьерах этих выставок для школьников провели музейные занятия «Азбука цветов» и «Ювелирная техника - гравюра».

Фото: музей-заповедник «Михайловское». Занятие «Язык цветов» для семиклассников ведет Елена Федорова

Напомним, что Пушкинский заповедник и поселковая школа имени Пушкина - давние и надежные партнеры и друзья. Учащиеся этого учебного заведения принимают самое активное участие в жизни музея, бывают на новых выставках и творческих встречах, которые устраивают в «Михайловском», работают в заповеднике как волонтеры, бесплатно посещают спектакли в театрально-концертных залах заповедного Научно-культурного центра и так далее.