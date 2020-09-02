Культура

Открыта продажа билетов на концерты в псковском Доме офицеров

В кассе Дома офицеров можно приобрести билеты на мероприятия, которые пройдут осенью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Уже в этом месяце состоится концерт автора и исполнителя Анны Сизовой. 27 сентября впервые в Пскове будет представлена мультимедийная духовно-патриотическая концертная программа к 75-летию Победы «Верой и правдою служить клянусь!» (6+).

В октябре пройдут концерты псковских исполнителей, гастролирующих коллективов и звезд эстрады. Так, 6 октября петербургский театр «Искушение» представит новую программу «Шоу под дождем» (16+).

15 октября в Пскове запланировано обновленное ирландское танцевальное шоу «Dance of the Celts» (6+).

17 октября Дом офицеров и группа «АртМастер» приглашают псковичей на концерт авторского творчества (6+).

Также 23 октября группа «Кватро» выступит с программой, включающей произведения самых разных стилей - от классики в современной обработке и романсов, до «золотых» шлягеров советской, зарубежной эстрад и авторских песен (6+).

А 25 и 26 октября молодежный театр «Гротеск» представит премьеру мюзикла «Брысь! или Истории кота Филофея» по пьесе В. Зимина (0+).

31 октября на сцене Дома офицеров выступит известный российский пародист, юморист Игорь Маменко (6+).

Особое внимание организаторы обратили на концерт Государственного Академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной. Концерт намечен на 1 ноября (6+).

В планах также - концерт группы «Бутырка» (18+), суперкомедия «Теща браку не помеха» (18+) и мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» (18+).

Открытие творческого сезона запланировано 1 октября, в Международный день музыки (0+).

«Все концерты будут организованы в соответствии с рекомендациями по проведению профилактики инфекционных заболеваний при осуществлении деятельности концертных организаций», - отметили в Доме офицеров.

График работы кассы (улица Комдива Кирсанова, дом 5): вторник-пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 18:00. Телефон для справок 56-88-35. Билеты можно приобрести и онлайн, на официальном сайте Дома офицеров: pskov-do.ru.