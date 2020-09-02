Культура

«Кабинет Пушкина» открыли для псковичей в областной библиотеке

Новую серию выставочных проектов во вновь распахнувшей свои двери для читателей Псковской областной научной библиотеке открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Экспозиция представляет псковичам фотографии Алексея Лазарева (Москва) и Николая Алексеева (Пушкинский заповедник).

Николай Алексеев. Верстовой столб. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Выставка называется «Михайловское. Кабинет Пушкина», но знакомит зрителей не только с собственно рабочей комнатой поэта в мемориальном доме-музее, но и с другими интерьерами дома в Михайловском, а также видами родового имения Пушкиных в Святогорье в разные времена дня и года, при разной погоде. Другими словами, название экспозиции — своего рода отсылка к знаменитому размышлению Пушкина из его неоконченного «Романа в письмах»: «…Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете». Псковский вариант выставки — 26 крупноформатных художественных фотографий, отпечатанных на полотне.

В музее напомнили, что в разном составе и различном техническом исполнении эта выставка уже не единожды представляла псковские пушкинские места в России и за ее рубежами. Так, с ней могли знакомиться посетители медиацентра «Российской газеты» (Москва), Российского центра науки и культуры в Кишиневе, кишиневской же Национальной библиотеки Молдовы и Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина в приднепровском Тирасполе, Национального исторического музея Беларуси (Минск).

Планируется, что выставка «Михайловское. Кабинет Пушкина» в ПОУНБ будет работать до конца сентября.

Напомним также, что до реконструкции областной библиотеки музей-заповедник «Михайловское» регулярно показывал в интерьерах главного псковского «книжкиного дома» свои коллекции. Так, псковичи очень тепло принимали большую выставку к столетию со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. Большим успехом пользовались показы оригинальной и печатной графики — работы выдающихся мастеров Валентина Васильева, Юрия Игнатьева и Николая Предеина, молодых московских художников — учеников знаменитого Бориса Диодорова и другие.