Культура

Экоусадьбу с конными прогулками предлагают создать в Волышово

Усадьбу Строгановых-Васильчиковых в Псковской области осенью законсервируют. Таким образом рассчитывают защитить находящийся в аварийном состоянии памятник, сообщает телеканал «Россия-Культура».

После пожара двухлетней давности памятник архитектуры стремительно разрушается. К тому же усадьбу продолжают разорять вандалы. Планы по восстановлению Волышово обсудили представители комитета по охране культурного наследия и собственник объекта.

«В 2018 году комитет выдал предписание собственнику, которым является Росимущество, об устранении тех недостатков, которые были выявлены, и проведении первоочередных противоаварийных работ», - рассказал и. о. председателя комитета Вадим Нэдик.

По предварительным подсчетам, на полное возрождение усадьбы потребуется 6,5 миллиардов рублей. Пока же Росимущество обещает найти 500 тысяч - на временную кровлю главного здания, дверные и оконные проемы. А заказчик на проведение работ (некоммерческая организация) выделит на кровлю 6,5 миллионов рублей.

«Мы определили границы проектирования, подключаем проектную организацию, есть уже имеющиеся проекты по консервации кровли. Эти проекты доведем до ума в кратчайшие сроки и приступим к противоаварийным работам», - объяснил заместитель генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области» Валентин Бескровный.

Усадьба уникальна тем, что принадлежала семье Строгановых - одной из самых богатых в России. Всего на территории усадьбы - 46 объектов культурного наследия. 14 из них - федерального значения. В центральной части ансамбля - церковь Спаса Всемилостивого. Проект ее реставрации был подготовлен еще в 2016-м.

«Сейчас ведутся переговоры для того, чтобы и дальше продолжить реставрацию этого объекта, потому что он уникален по своей сути, потому что находится в центре усадьбы, является церковью-усыпальницей. И если еще немножко упустить срок, то можем лишиться этого. Потому что даже по сравнению с 16-м, даже с 18-м годом идут явные разрушения как и внутри церкви, так и снаружи», - отметила архитектор-реставратор Галина Тютюнникова.

Автор концепций реставрации и приспособления комплекса - почетный реставратор Петербурга Татьяна Ознобишина. «Как всегда, надежда умирает последней, и сегодняшняя встреча как раз дает основания для оптимизма. По крайней мере, на первом этапе. Хотя, конечно, главная задача - это именно найти пользователя, который возродит ансамбль, вернет к жизни именно как объект культурного наследия», - сказала она.

В Волышово предлагается создать межвузовский центр для студентов, которые изучают искусство, растениеводство, коневодство, или открыть экоусадьбу с конными прогулками. Поиски инвестора продолжаются.