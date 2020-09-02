Культура

«БиблиоЛюб» откроется для псковичей после ремонта 8 сентября

Модельная библиотека «БиблиоЛюб» откроется после капитального ремонта в Пскове 8 сентября в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской Централизованной библиотечной системе.

В рамках мероприятия запланирована экскурсия-знакомство с новыми возможностями и услугами библиотеки. Вниманию гостей будет представлено новое оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, 3D-принтер, графические редакторы, система виртуальной реальности.

В течение дня будет работать выставка книжной иллюстрации в рамках творческого проекта «Двенадцать имен: художественное отражение литературного сюжета», а также проведение мастер-класса, посвященного истории и изготовлению книжной закладки, для школьников. Подарком для гостей станет музыкальное выступление лауреата премии «Душа земли Псковской» Вячеслава Рахмана.

В рамках модернизации созданы условия для обслуживания маломобильных групп населения, увеличено количество книг. Улучшилось и техническое оснащение: увеличено число компьютеризированных рабочих мест пользователей, приобретена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, ноутбуки, электронные книги, 3D-принтер, интерактивный стол, акустическая система). Для комфортного и приятного времяпрепровождения в библиотеке приобретена современная библиотечная мебель, в том числе мобильные стеллажи для размещения книжного фонда, оборудован конференц-зал для проведения мероприятий.

Добавим, библиотека «БиблиоЛюб» в 2020 году стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта библиотеки было выделено более 4 млн рублей из местного бюджета. А также 5 млн рублей из федерального бюджета - на компьютерное, мультимедийное оборудование, мебель и дополнительно из областного бюджета выделено 500 тысяч рублей, которые направлены на обновление книжного фонда.