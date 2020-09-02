Культура

В военно-историческом музее Псковской области восстанавливают 7-миллиметровую пушку

Состоялась рабочая поездка и. о. председателя комитета по культуре Псковской области Веры Алексеевой в военно-исторический музей Псковской области в Острове. Как сообщается в инстаграм-аккаунте комитета, сейчас в музее кипит работа по восстановлению 37-миллиметровой пушки – модель одной из первых военных пушек времен начала Великой Отечественной войны.

На основе архивных данных, чертежей, используя найденные во время раскопок на Линии Пантеры в Островском районе оригинальные детали, специалисты музея воссоздают точную копию советской пушки на деревянной колеснице. К новому году работы планируют завершить и включить объект в экспозицию филиала музея «Линия Сталина».





В ходе поездки Вера Алексеева поздравила директора музея Петра Гринчука с днем рождения, пожелала ему реализации намеченных планов и успешного продвижения задуманных проектов. В ходе визита также обсуждались планы на будущее: возможность проведения на территории музея не только экскурсионных, но и интерактивных программ, исторических квестов, организацию военно-полевого патриотического лагеря.