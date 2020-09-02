Культура

Выдающийся музыкант Даниэль Зарецкий даст два концерта в Печорах

Выдающийся музыкант, профессор, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург) даст два концерта органной музыки в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, 9 сентября в 18:30 музыкант исполнит «Лучшее из Баха», а 10 числа в это же время даст концерт «Бах и музыка парижских соборов».

Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист (класс профессора Н. И. Оксентян) и пианист (класс профессора Э. В. Базанова), а также аспирантуры Казанской государственной консерватории, где обучался в классе профессора Р. К. Абдуллина) и Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки (класс профессора К. Юссила). Принимал участие в мастер-классах таких известных органистов Западной Европы, как Ги Бове, Жан Гийу, Мари Клер Ален, Харальд Фогель, Людгер Ломанн, Пит Кее, Юн Лауквик, Зигмунд Сатмари.



Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов (1991, I премия), Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.

Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.

С 1997 по 2007 - органист Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. С 2002 по 2007 - доцент Нижегородской государственной консерватории им. Глинки по классу органа, с 2006 - профессор кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, с 2007 — доцент, а с 2011 - заведующий кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Многие ученики Даниэля Зарецкого стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

Посетителей концертов в лютеранской церкви просят не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.