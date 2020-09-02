Культура

Невельскую школу искусств ждет капитальный ремонт и обновление материально-технической базы

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в четверг, 3 сентября, с рабочей поездкой посетила Невельский район, где в муниципальном центре проинспектировала работу ряда учреждений сферы образования и культуры.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Вера Емельянова посетила Детскую школу искусств. В ходе визита было отмечено, что заведению требуется просторный современный концертный зал. В связи с этим Вера Емельянова анонсировала проведение капитальных ремонтных работ в одном из корпусов школы искусств в 2021 году в рамках программы модернизации объектов культуры. На эти цели будет выделено более 23 млн рублей из федерального бюджета.

«Скоро учреждение будет соответствовать всем современным требованиям, и здесь откроется настоящий центр для одаренных детей. В вашей школе искусств много отличных педагогов, хорошие традиции, которые, несомненно, будут сохранены в полном объеме и в новых условиях», — отметила вице-губернатор и поблагодарила администрацию района за оперативную подготовку проектной документации для предоставления федеральной субсидии. Вера Емельянова также проинформировала, что в рамках реализации региональных проектов по направлению «Культура» в Невельской школе искусств планируется обновление музыкальных инструментов.

Отметим, Псковская область активно участвует в программе модернизации объектов культуры. Так, ремонтные работы на сумму в 200 млн рублей выполнены в Псковской и Великолукской музыкальных школах. Зимой текущего года после капремонта открылась Себежская детская школа искусств.

Еще одним учреждением, которое посетила первый замубернатора, стала Невельская гимназия № 1. В первую очередь в учебном заведении она проконтролировала соблюдение санитарных правил безопасности школьников и педагогического коллектива, которые сегодня должны реализовываться во всех образовательных учреждениях региона.

В гимназии организована комплексная система противовирусной безопасности, сообщил директор Невельской гимназии Валентин Кузнецов. Так, ученики и педагоги проходят термометрию. Все классы регулярно проветриваются, дополнительно проводится влажная уборка, дезинфекция. Питание детей в столовой организовано в несколько этапов с тем, чтобы не создавать массовые скопления людей в одном помещении. При этом в столовой за одним столом одновременно находятся не более двух человек. Кроме того, педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции во время пребывания вне классов.

Вице-губернатор отметила, что в гимназии проводится существенная работа по предотвращению распространения вирусных инфекций. «Сегодня мы все ставим задачу обеспечить полную безопасность и здоровье наших детей, поэтому школы активно работают над тем, чтобы расписание и организацию режима учебно-воспитательного процесса настроить таким образом, чтобы ребята чувствовали себя под защитой. Конечно, вопросы дисциплины сложно регулировать, ведь дети соскучились по очному общению и тянутся друг к другу. Однако педагогический состав гимназии с этими задачами справляется», — подчеркнула Вера Емельянова.

Вице-губернатор также поинтересовалась, как в учреждении ведутся работы по капремонту здания и как проходит реализация региональных проектов по направлению «Образование». Директор гимназии проинформировал, что в этом году произведен ремонт третьего этажа одного крыла здания. В помещениях заменена электропроводка, смонтированы новые окна, сделан косметический ремонт классов и санузла. На эти цели из областного бюджета была выделена субсидия в размере 5 млн рублей.

В отремонтированном крыле в ближайшее время состоится открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и цифровой образовательной среды. Отметим, что аналогичные классы появятся в Невельских школах № 1 и № 5. Всего в школах Невельского района в текущем году созданы более 550 новых мест для дополнительного образования. На эти цели было направлено 36 млн рублей консолидированного бюджета. «Все это в новом учебном году будет хорошим подарком для детей», - отметила Вера Емельянова, добавив, что контроль над выполнением задач, которые стоят в рамках реализации региональных проектов, продолжится.