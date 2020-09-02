Культура

Выставку полотен художника, влюбленного в Велье, подготовили в Пушкинском заповеднике

Посетить виртуальную выставку полотен современного художника, профессора Московского государственного академического художественного института имени В.И Сурикова Сергея Сиренко предлагает Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Небольшая подборка репродукций (все картины — из собрания автора) размещена на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Сиренко. Чёрный лёд на озере в Велье (2015). Из собрания автора. Репродукция со станицы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Эти картины особенно дороги музейщикам, пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском»: на них запечатлено старинное купеческое село Велье, земли которого входят в состав Пушкинского заповедника. Впервые Сергей Сиренко побывал здесь, у трёх озёр Велье, Чёрное и Чадо, в 2012 году, будучи участником пленэра «Пушкиногорье», который музей много лет подряд устраивал специально для профессиональных живописцев и графиков. С тех пор, бывая на Псковской земле, мастер непременно навещает столь полюбившиеся ему места и работает. Вот и в нынешнем году, по свидетельству очевидцев, несмотря на плотный график работы в пушкиногорском Бугрово, он всё-таки выбрал день, приехал в Велье «…и даже искупался в Чёрном озере».

Сергей Сиренко в Велье за работой. Фото со станицы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Напомним, что жизнь и творчество живописца-монументалиста Сергея Сиренко крепко связаны с нашим регионом. Так, например, в конце 1980-х он участвовал в росписи областной детской библиотеки — писал замечательные гризайлевые фрески на сюжеты сказок Пушкина. За эту работу Сиренко со товарищи был удостоен премии Ленинского комсомола.

Сергей Сиренко. Тимофеева горка. Покровская часовня (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Работы живописца хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, на Украине, в Германии, в Китае, в Корее, в Испании, в Японии, в США, в том числе — и в фондах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».