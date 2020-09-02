Культура

«А какая здесь люстра!»: детский омбудсмен посетила псковскую библиотеку после ремонта

Обновленную Псковскую областную библиотеку оценила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова. Фотографии она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Осталась под впечатлением! Порадовал простор и подбор цвета, "дышащее" книгохранилище и доступная среда, уникальные книжные стеллажи и вместительные залы... А какая здесь люстра!!! Приятно было встретить давно знакомых библиотекарей и пообщаться с замечательным директором, профессионалом своего дела Верой Ивановной Павловой, вложившей душу в ремонтный процесс и воплотившей интересные модернизационные идеи в жизнь! Так держать! Развития и процветания, библиотека!» - написала она.